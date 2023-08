Natan è un nuovo giocatore del Napoli. Contratto depositato

Ufficiale l’acquisto di Natan dal Bragantino, il Napoli ha depositato il contratto del difensore brasiliano in Lega Calcio.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Ora è ufficiale: Natan è un nuovo calciatore del Napoli. Il club azzurro ha depositato in Lega Calcio il contratto del difensore brasiliano, prelevato a titolo definitivo dal Red Bull Bragantino.

L’operazione era già stata chiusa da tempo, ma solo nelle ultime ore è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A. Natan andrà a sostituire Kim, ceduto al Bayern Monaco.

Il centrale classe 2001 è già a Castel di Sangro, ieri era in panchina con De Laurentiis per l’amichevole Napoli-Augsburg. Oggi svolgerà il primo allenamento agli ordini di mister Garcia.

Dopo una lunga ricerca, la società partenopea ha individuato in Natan il profilo ideale per rinforzare la difesa. Il brasiliano è considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo.

A breve sarà annunciato anche il numero di maglia, poi spazio al campo per dimostrare tutto il suo valore e non far rimpiangere un top player come Kim.