Natan al Napoli: la smentita delle fake news su De Laurentiis

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli puntava su Natan da tempo, smentendo le voci che il brasiliano fosse una scelta di ripiego dopo una serie di “no”. La società azzurra crede fortemente nel giovane talento.

Natan e il Napoli: Una Storia in Corso da Tempo

Il Napoli crede fortemente in Natan. Questa potrebbe sembrare una dichiarazione ovvia, considerando il recente arrivo del giovane brasiliano nel club partenopeo, ma dietro questa affermazione c’è molto di più. Negli ultimi tempi, sono circolate numerose voci che indicavano l’acquisto di Natan come una scelta di ripiego, dettata dai “no” ricevuti per altri obiettivi. Tuttavia, questo non è il caso.

La Ricerca del Sostituto di Kim

Dopo la partenza di Kim, il Napoli si è messo alla ricerca di un sostituto degno di nota. Nel corso delle settimane, più di trenta nomi sono stati accostati al club guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Questo è un processo normale per qualsiasi club di calcio: prima di scegliere un giocatore, si effettuano diversi sondaggi e contatti. Chi conosce bene il metodo di lavoro di Maurizio Micheli, sa che il capo dello scouting è un vero e proprio fenomeno nello scovare i talenti.

Lo Scouting del Napoli su Natan

L’interesse del Napoli per Natan non è una novità. Il club azzurro monitora il calciatore brasiliano da anni. Nonostante sia un volto sconosciuto per molti tifosi e appassionati, Natan era ben noto alla società partenopea, che lo ha seguito attentamente per molto tempo.

È quindi opportuno smentire l’ennesima fake news che riguarda Aurelio De Laurentiis. Contrariamente a quanto suggerito da alcune voci, il presidente del Napoli non ha optato per Natan solo a causa dei “no” ricevuti per altri obiettivi. Il giovane brasiliano è stato sempre uno dei primi obiettivi per la sostituzione di Kim.

La Fiducia del Napoli in Natan

Il Napoli crede fortemente in Natan. Questo non è un affare di ripiego, ma un progetto lungamente meditato. Il campo, come sempre, avrà l’ultima parola, ma la fiducia del club in questo giovane talento è indiscutibile. Le voci false non fanno che distorcere una realtà ben diversa: il Napoli punta su Natan, e lo fa con convinzione.