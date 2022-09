Napoli, spunta un retroscena su Vlasic

Il Napoli ha provato a prendere Vlasic prima che si trasferisse al Torino. Spunta un curioso retroscena di mercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI – E’ stata una dolce sosta per il Napoli di Spalletti. Prima delle due settimane di pausa dovute a Nations League e amichevoli delle Nazionali in giro per il mondo, la formazione azzurra ha chiuso la prima parte di stagione in testa sia in Serie A, sia in Champions. Ora è tempo di confermarsi. Primo match, contro il Torino.

Nelle fila del Torino milita Vlasic, il croato era nel mirino di Giuntoli durante la scorsa sessione di Calciomercato.

Giuntoli, ds del Napoli ha incontrato il manager d Vlasic per sondare la disponibilità del ragazzo a lasciare il Cska Mosca, il club che ne deteneva la proprietà del cartellino da un anno. Vlasic, 22 anni, è considerato uno dei giovani più seguiti in Europa, è un nazionale croato e tatticamente è anche duttile. Giuntoli lo ha fatto seguire dai suoi emissari e ha continuato a tenere rapporti con il suo entourage, ma poi le mire del Napoli si sono spostate su altri obiettivi.

In estate il Torino grazie a Juric ha effettuato lo scatto decisivo per portarlo in granata.