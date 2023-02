Durante: “Vitor Roque? Piace al Napoli ma un altro club lo ha quasi preso”

Sabatino Durante rivela che Vitor Roque piace al Napoli ma un altro club lo ha quasi preso, anticipando i partenopei

Sabatino Durante, esperto di calcio internazionale, ha parlato dell’attenzione del Napoli nei confronti di Vitor Roque. Ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, l’uomo mercato ha dichiarato: “Il club azzurro vuole Vitor Roque dell’Athletico Paranaense? È un ragazzo che non è un gigante, però, si muove dentro l’area di rigore come tale. Ha la garra dell’argentino ed ha ovviamente i piedi di un brasiliano. Però, mi dispiace per il Napoli, credo che sia in dirittura Barcellona. È quasi chiuso l’accordo”.

Durante svela che il Barcellona sta anticipando il Napoli su Vitor Roque

Durante ha poi aggiunto: “Oltre ai blaugrana, c’è sempre Guardiola di mezzo: ha un occhio particolare per il Sud America. Inoltre, quando chiamano City e Barcellona, sai che sono due squadre che hanno una forza economica impressionante. Sono davanti a noi, squadre italiane. Roque ha fatto benissimo nel sud americano, già da un anno è titolare nell’Athletico Paranaense che ha fatto la finale della Libertadores”.

“Poi, oltre al problema economico, in Italia c’è anche quello del tesseramento degli extracomunitari. Credo sia una regola che bisogna toglierla totalmente, ma il nostro calcio va rifondato”.