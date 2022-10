CORSPORT – Napoli-Torino: al fischio finale succede una cosa che nessuno ha visto

Il Napoli ha vinto in maniera splendida e netta con il Torino. Anche se Juric ha detto che il Toro ha giocato meglio, la squadra azzurra ha più che meritato la vittoria. Anguissa e Kvaratskhelia hanno chiuso la pratica in 37 minuti. Una prova di maturità che fa sognare lo scudetto al Napoli, anche perché in questo inizio stagione gli uomini di Spalletti hanno dato già altri segnali importanti, anche in Champions League. Segnali che sono stati ben interpretati anche dalla società con De Laurentiis che alla fine di Napoli-Torino, ha voluto fare i complimenti per la vittoria.

Napoli-Torino: cos’è accaduto a fine partita

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport su Napoli-Torino. Il quotidiano fa notare un particolare sfuggito a molti: “Il signor Massimi fischia la fine della partita dopo cinque minuti di recupero e i

giocatori del Napoli si piegano sulle ginocchia distrutti dalla fatica. Dal primo all’ultimo, perfettamente coordinati: ed è questa l’immagine simbolo della giornata. Sì: la squadra non ha soltanto vinto ancora, per la sesta volta consecutiva tra il campionato e la Champions, ma in campo ha dato tutto confermando quanto grandi siano la voglia e la fame e quanto costante e continua sia la crescita del gruppo.

Il primo posto è blindato, per una notte addirittura in esclusiva in attesa dell’Atalanta, mentre il Torino di Juric è alla terza sconfitta di fila dopo quelle con l’Inter e il Sassuolo. Tre come i gol incassati nel primo tempo, in trentasette minuti d’inferno, pagando sistematicamente l’aggressione molto alta e una serie di erroracci individuali; praticamente in fotocopia il secondo di Anguissa e il tris di Kvaratskhelia“.