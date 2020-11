Napoli, tamponi negativi ma si fermano Bakayoko e Llorente

Napoli, tamponi negativi. Si Fermano Bakayoko e Llorente. Osimhen ancora in dubbio. Situazione difficile per Gattuso.

Gennaro Gattuso alla ripresa degli allenamenti si è trovato una brutta gatta da pelare. Il tecnico aspetta il ritorno dei nazionali per completare il gruppo.

Questa mattina i primi ritorni al Centro tecnico di Castel Volturno: sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Koulibaly che hanno svolto lavoro personalizzato in attesa di ritrovare il gruppo.

Gattuso, prepara la sfida al Milan. Una gara speciale per il tecnico calabrese. Dubbi sulla presenza in campo di Victor Osimhen, alle prese con i postumi di una lussazione alla spalla rimediata in nazionale.

Llorente e Bakayoko non si sono allenati con il resto del gruppo a disposizione per un leggero malessere, come informato dal sito ufficiale.

Sul fronte Covid, la squadra può tirare un sospiro di sollievo, sono tutti negativi i tamponi svolti dal club ieri mattina.

In Casa Milan la situazione è completamente diversa, Pioli è risultato positivo al covid, i rossoneri al san Paolo saranno guidati da Daniele Bonera. Gattuso spera di recuperare la rosa titolare, e per questo motivo, sta costantemente monitorando le questioni relative a Bakayoko e Osimhen.