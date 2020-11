Milan, Pioli positivo al Covid, col Napoli non ci sarà

Milan, Pioli positivo al Covid. L’allenatore resterà quindi isolato dal suo staff. Col Napoli non ci sarà.

Contro il Napoli al San Paolo, sulla panchina del Milan non ci sarà Stefano Pioli: il tecnico rossonero ha infatti avuto conferma di essere positivo al coronavirus, in seguito all’esito del test molecolare. L’allenatore resterà quindi isolato dal suo staff e dai suoi giocatori. Due giorni fa, il club rossonero aveva comunicato che Pioli era risultato positivo a un test rapido, mentre tutti gli altri erano risultati negativi: oggi la conferma. Ad annunciarlo è stato il club meneghino attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“L’AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio”.

Pioli è quindi asintomatico ed ora sarà chiamato a rispettare il periodo di isolamento imposto dal protocollo adottato al fine di evitare la propagazione dei virus.

Pioli quindi, almeno fisicamente, non potrà essere al fianco dei suoi ragazzi che lunedì torneranno in campo per iniziare la marcia di avvicinamento che conduce alla sfida con il Napoli in programma domenica 22 novembre. A farne le veci sarà il più fidato tra i suoi collaboratori: Giacomo Murelli. Toccherà al vice-allenatore del Milan lavorare a stretto contatto con la squadra nel prossimo periodo e, con ogni probabilità, sarà lui a guidare i meneghini dalla panchina al San Paolo.