Napoli, sguardo al fantacalcio: non solo Osimhen, i possibili protagonisti del finale di stagione

Il Napoli si avvia verso il trionfo in Serie A: scopriamo i possibili protagonisti al fantacalcio in questo finale di stagione, tra cui non figura solo bomber Osimhen.

Napoli fantacalcio – Dopo aver concluso il proprio percorso in Champions League, in seguito alla dolorosa eliminazione ai quarti di finale per mano del Milan, al Napoli di Luciano Spalletti non resta che guardare avanti a testa alta, in vista di un finale di stagione comunque trionfante.

Ai partenopei servirà solamente qualche altro piccolo sforzo prima di ottenere la certezza matematica della vittoria dello Scudetto: in Serie A, infatti, il Napoli ha dominato senza alcuna esitazione, distanziando attualmente la Lazio, seconda in classifica, di ben 14 punti.

Da adesso in poi, dunque, la formazione di Spalletti potrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul proprio cammino nel massimo campionato italiano: in vista del finale di stagione al fantacalcio, oltre a bomber Osimhen, parecchi interpreti del Napoli potranno rendersi protagonisti grazie alle loro qualità.

Napoli fantacalcio, i possibili protagonisti nel finale di stagione

Concluso il proprio percorso in Champions League, adesso per il Napoli non rimane altro che onorare il proprio impegno in Serie A e renderlo trionfante fino all’ultima gara: i calciatori di Spalletti saranno focalizzati solo sugli impegni di campionato e potranno riscattarsi dalla delusione post eliminazione dalla massima competizione europea per mano del Milan.

In cima alla lista dei papabili protagonisti al fantacalcio, neanche a dirlo, ci sono sempre Osimhen e Kvaratskhelia, autentici trascinatori dell’intera stagione partenopea, pronti a dispensare nuovi bonus a chi li possiede in rosa. Più in generale, l’intero scacchiere titolare potrà continuare a offrire spunti interessanti, anche coloro i quali fin qui hanno inciso meno, come Lozano.

Il messicano, infatti, potrebbe avere ancor più spazio in seguito allo stop di Politano, ma non sarebbe il solo. Va infatti considerata la possibilità che, in seguito alla matematica vittoria dello Scudetto, Spalletti possa attuare maggiore turnover per dar spazio a chi, nel corso della stagione, ha giocato meno: occhio così al profilo di Raspadori, fin qui deludente al fantacalcio tra minutaggio ridotto ed infortuni.

L’attaccante italiano potrebbe rivelarsi un ottimo outsider per il finale di stagione, visto che grazie alla sua duttilità potrebbe avere spazio sia da centravanti che da esterno. Occhio anche ad Ostigard in difesa, potenziale pedina da modificatore, così come ai giovani Zerbin e Gaetano, che potrebbero essere premiati da Spalletti con qualche presenza dal primo minuto a discapito dei titolarissimi.