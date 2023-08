CDS – Napoli, sfida Murillo-Kilman per rinforzare la difesa

Il Napoli valuta Murillo del Corinthians e Kilman del Wolverhampton per rinforzare il reparto difensivo: è sfida tra i due per vestire la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la difesa in questa sessione di calciomercato. Secondo il Corriere dello Sport, sono due i nomi caldi: il brasiliano Murillo del Corinthians e l’inglese Kilman del Wolverhampton. È sfida aperta tra i due per vestire la maglia azzurra.

Murillo, mancino classe 2002, è reduce da un’ottima stagione nel campionato brasiliano. Il Corinthians chiede 20 milioni per il suo cartellino, ritenuti eccessivi dal Napoli vista la giovane età. Kilman, invece, ha 26 anni ed esperienza in Premier League. Il Wolverhampton continua però a sparare alto, con una richiesta da 40 milioni.

Il Napoli sta valutando con attenzione entrambi i profili, due alternative giovani e di prospettiva per rinforzare il pacchetto arretrato. La sfida Murillo-Kilman infiamma il mercato azzurro, con Giuntoli che studia le mosse giuste per regalare a mister Garcia un nuovo difensore centrale di livello da affiancare a Rrahmani. I tifosi attendono sviluppi, sperando che uno tra il brasiliano e l’inglese possa presto sbarcare all’ombra del Vesuvio.