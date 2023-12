Il Napoli al sedicesimo posto per rendimento interno: sabato al Maradona per invertire il trend negativo

Il rendimento interno del Napoli al Maradona al centro dell’attenzione: la squadra azzurra 16ª in Serie A.

Statistica preoccupante per gli appassionati azzurri: il rendimento interno del Napoli al Maradona.

La statistica rivela chiaramente le difficoltà psicologiche che il Napoli sta affrontando nel proprio stadio. Considerando solo i match disputati al Maradona, la formazione azzurra si posiziona al 16° posto in Serie A. Solo due vittorie su sette partite giocate in casa sottolineano la necessità di un pronto intervento per invertire il trend negativo.

L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea l’urgenza di raddrizzare lo score casalingo in campionato. La squadra partenopea si trova in una posizione delicata e affronterà il Cagliari, guidato dall’esperto Claudio Ranieri, nell’auspicio di ottenere una vittoria che possa riportare fiducia e punti preziosi.

