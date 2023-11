Olivera a Sky: “Vincere in casa è fondamentale, anche giocando male”

Il difensore del Napoli, Mathias Olivera, è intervenuto a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Napoli-Empoli, in programma alle 12.30.

CALCIO NAPOLI. Il difensore partenopeo Mathias Olivera ha rilasciato dichiarazioni importanti in vista della sfida delle 12.30 contro l’Empoli, intervistato da Sky Sport. Olivera ha sottolineato l’urgenza di ottenere una vittoria in casa dopo due mesi, dichiarando che, sebbene giocare bene sarebbe l’ideale, l’importante è ottenere i tre punti, anche giocando in modo meno brillante.

“Abbiamo bisogno di più energia e attenzione per ripetere le performance dello scorso anno. È questo ciò di cui abbiamo bisogno per migliorare”, ha aggiunto il difensore del Napoli.

Sul tema delle difficoltà incontrate al Maradona, Olivera ha riconosciuto il periodo negativo: “Sono due mesi che non riusciamo a vincere qui. Dobbiamo conquistare la vittoria oggi e continuare a farlo nelle prossime partite casalinghe”.