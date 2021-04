Il Napoli ha scelto Spalletti. Deciso anche il vice allenatore.

Luciano Spalletti futuro allenatore del Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale “Le Bombe di Vlad” la pista è caldissima. Il tecnico toscano sarebbe molto vicino sostituire Gennaro Gattuso che a fine stagione, a meno di grandissime sorprese, lascerà la piazza partenopea. Il nome di Luciano Spalletti per la panchina del Napoli si fa con insistenza e già dopo la sconfitta di Verona c’è stata una telefonata col presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli che aveva sondato Spalletti anche quando doveva dire addio a Carlo Ancelotti. L’ex allenatore della Roma è pronto a ritornare in pista, ma non ha voluto prendere una squadra in corsa ecco perché il contatto con De Laurentiis non è andato a buon fine dopo Verona.

Intanto si parla anche dello staff tecnico che Spalletti porterebbe al Napoli. Il suo vice allenatore sarebbe Aurelio Andreazzoli che ha ricoperto la carica di vice allenatore proprio di Spalletti, prima di allenare Empoli e Genoa. Intanto la piazza Napoletana non è molto convinta della soluzione Spalletti, nome molto criticato dai tifosi. Altro nome per il Napoli è quello di Fonseca che sta fallendo questa stagione con la Roma. Il club giallorosso è pronto a sostituire il portoghese con Maurizio Sarri.