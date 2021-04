Il futuro di Gattuso sulla panchina del Napoli è legato a doppio filo alla qualificazione in Champions league. Secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha una lista di tre possibili sostituti del tecnico calabrese, ma la qualificazione in Champions potrebbe stravolgere le cose.

“Con il Torino è la prima di sei partite insidiose: finiti gli scontri diretti, ricomincia il viaggio nella zona rossa. Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina. L’ultima poi con il Verona, allenato da Ivan Juric, il ruvido croato 45enne che inflisse al Napoli la sconfitta più dura ed è tra i candidati ad allenarlo con Italiano dello Spezia e il quarantenne Alessio Dionisi, considerato ad Empoli l’erede di Spalletti e Sarri. È stimato da Giuntoli, che ha un contratto lungo con il Napoli ed un invito dalla Juve. Solo la Champions League può spingere De Laurentiis a riaprire con Gattuso quel discorso che proprio l’allenatore calabrese considera già chiuso“.

.

Giuntoli sarebbe il principale sponsor dell’operazione Dionisi. Il ds vorrebbe infatti un nome nuovo, possibilmente giovane, per rilanciare le ambizioni della squadra e rivoluzionare l’intera ‘rosa’. Il presidente, non sarebbe molto convinto della possibilità di affidare il suo Napoli ad un emergente ma al debutto in Serie “A” e spingerebbe per una soluzione che anche la piazza potrebbe digerire meglio come Luciano Spalletti. Sembra proprio lui il nome in cima alla lista, ma attenzione alle sorprese.