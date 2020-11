Napoli-Sassuolo: convocati e probabili formazioni. Fuori Insigne

Gennaro Gattuso allenatore del Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida Napoli-Sassuolo, ecco le probabili formazioni.









Non c’è Lorenzo Insigne nella lista dei convocati del Napoli che alle 18 sfida il Sassuolo per il match valido per la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo per cercare di tenere il passo del Milan contro un Sassuolo che deve fare a meno di molti uomini chiave come Berardi e Caputo. Il tecnico del Napoli ha ‘problemi’ di abbondanza, tranne in attacco dove si è scelto di non rischiare Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli sta smaltendo l’infortunio rimediato in Europa League. Niente di grave, ma si preferisce tenerlo fuori dal campo da gioco almeno per la sfida con il Sassuolo.

Ecco i convocati di Gattuso:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni

Senza Insigne il Napoli sfida il Sassuolo con Lozano, Mertens e Politano dietro Victor Osimhen. Il nigeriano è chiamato a riscattare l’espulsione fatta registrare in Europa League, dando una mano concreta all’attacco partenopeo, così come fatto fino ad ora. De Zerbi viste le tante assenze, potrebbe essere costretto a cambiare modulo. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldu, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Traore, Obiang, Locatelli; Lopez; Raspadori, Boga. All. De Zerbi.

La sfida tra Napoli e Sassuolo sarà giocata senza pubblico, ma sarà visibile in Tv e in streaming. Gli azzurri dovranno dare prova di grande compattezza per cercare superare la squadra di De Zerbi che fino ad ora ha impressionato tutti, riuscendo a tenere il ritmo delle grandi e mettendo in campo un’ottima organizzazione tattica.