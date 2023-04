Napoli-Salernitana, pronto il piano B. Stop alle auto: deroga per le moto

Pronto il piano B per Napoli-Salernitana, nel caso di mancato spostamento. Stop alle auto: probabile deroga per le moto

Umberto Chiariello annuncia che stanno salendo le quotazioni per un piano B. Qualora Napoli-Salernitana non venisse spostata, si sta pensando di attivare i maxischermi al “Maradona” per Inter-Lazio. Così, per contenere il numero di persone. La festa potrebbe scattare subito dopo. Ed in questa circostanza sarà fatto divieto a Napoli per le auto. Il Comune sta pensando di delimitare una maxi-area pedonale — da piazza Municipio a Fuorigrotta — nella quale sarà possibile spostarsi soltanto con mezzi pubblici oppure a piedi. Niente auto, dunque, mentre per le moto potrebbe esserci una deroga.

Chiariello annuncia che si sta paventando un piano B per Napoli-Salernitana

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare di Napoli-Salernitana, Chiariello dichiara: “La Salernitana non ha alcuna intenzione di far passeggiare il Napoli, è ancora alla ricerca di una salvezza definitiva e si giocherà una partita dopo ben 8 risultati positivi. Il Napoli ha tutte le possibilità di battere la Salernitana, senza dare per scontato nulla”. Ha evidenziato il giornalista sulla situazione che sta vivendo la piazza in attesa di capire data e orario del match.

Chiariello ha poi proseguito: “La città, tuttavia, deve attendere meno di 24 ore perché alle 12:30 di domenica si giocherà Inter-Lazio”.

“Si sta paventando un piano b: qualora il Napoli non riuscisse ad ottenere lo spostamento, si sta pensando di attivare i maxischermi del Maradona per vedere Inter-Lazio allo stadio così che, se a fine gara parte la festa, avviene nello stadio. L’augurio è che la festa possa essere fatta non sul divano, in TV, ma partecipando dal vivo”. Ha concluso Chiariello.