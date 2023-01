Napoli-Roma: Spalletti ha preso una decisione su Kvaratskhelia

Il Napoli e la Roma stanno attraversando un periodo di forma positivo e si prevede una gara molto emozionante. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, avrà l’imbarazzo della scelta in quanto avrà tutti i giocatori a disposizione.

La decisione di Spalletti su Kvaratskhelia

Spalletti ha sciolto i dubbi su uno dei giocatori chiave per il Napoli: Kvaratskhelia. Il centrocampista georgiano giocherà dal primo minuto. Spalletti avrà anche la difficile decisione di decidere se schierare Elmas, il macedone sta giocando ottime partite e in questo momento sembra complicato toglierlo dal campo. Una possibile soluzione sarebbe quella di far giocare Elmas al posto di Zielinski, il polacco che non è al meglio della condizione, mentre Elmas è in grande forma. In questo modo il macedone potrebbe tornare a giocare nel suo ruolo più naturale.

Un’altra situazione da monitorare è quella dell’esterno di destra, un altro ruolo in cui può giocare Elmas. Tuttavia, al momento in vantaggio ci sono Politano e Lozano che sono in ballottaggio.