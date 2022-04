Napoli-Roma: c’è Petagna, le ultime su Di Lorenzo

Andrea Petagna torna convocato per Napoli-Roma, l’attaccante ha smaltito l’infortunio e torna a disposizione di Luciano Spalletti. Arrivano buone notizie da Castel Volturno per il tecnico. Oggi il Napoli ha svolto una seduta di allenamento in vista della sfida Napoli-Roma, match della 33sima giornata di Serie A.

Ecco il report ufficiale diramato dalla SSCN: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona.

Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura sessione di calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra in campo e la prima parte del lavoro in gruppo. Petagna ha svolto tutto il lavoro con il gruppo“.

La formazione del Napoli in vista della sfida con la Roma sembra già fatta con Zanoli che prende ancora il posto di Di Lorenzo e Zielinski titolare. In ogni caso il tecnico del Napoli potrebbe riservare qualche sorpresa all’ultimo minuto, anche se le parole di Spalletti in conferenza stampa lasciano poco spazio a dubbi.