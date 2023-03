Napoli ripresi gli allenamenti: buone notizie per Raspadori

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di sabato con l’Atalanta, personalizzato per Raspadori.

Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la partita con la Lazio. Un weekend libero per i giocatori azzurri che lo hanno passato in giro per l’Italia (Lozano a Roccaraso ad esempio) e per l’Europa, con Giovanni Simeone che ha fatto una sorpresa al papà al Wanda Metropolitano.

Oggi i giocatori del Napoli si sono ritrovati a Castel Volturno per ricominciare ad allenarsi in vista della sfida Napoli-Atalanta in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.00. Il report dal training center di Castel Volturno della SSCN offre anche le ultime notizie su Giacomo Raspadori che sta recuperando da un infortunio. Ecco quanto viene scritto sul sito ufficiale del Napoli: “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro tecnico. Di seguito la squadra è stata impegnata in fasi di potenza aerobica alternata a partite a campo ridotto. Raspadori ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo“.