Domenica Sportiva: “Napoli pronto a triplicare l’ingaggio di Ounahi: ultimatum di ADL o addio all’affare”

Napoli in pressing su Ounahi: disposto a pagare 15 milioni e triplicare l’ingaggio, ma ADL detta la proprie condizioni.

Il giornalista Ciro Venerato ha riferito in un’intervista alla Domenica Sportiva che il Napoli è interessato al calciatore Ounahi, ma il club azzurro ha posto alcune condizioni per l’acquisto del giocatore. Il Napoli è disposto a pagare 15 milioni di euro per Ounahi, comprensivi di bonus, e a triplicare lo stipendio del calciatore, portandolo a 1,5 milioni di euro, ma non vuole partecipare a nessuna asta per il giocatore.

Il Napoli sospetta che il club francese Angers stia cercando di aumentare il prezzo di Ounahi sfruttando l’interesse del Napoli e di altre squadre come il Lipsia, il Leicester e il Leeds United, e ha fatto sapere all’agente di Ounahi che l’affare potrebbe saltare se le condizioni del Napoli non saranno accettate. Inoltre, il giornalista ha spiegato anche che il portiere Sirigu potrebbe lasciare il Napoli e trasferirsi al Cagliari di Ranieri.

Ounahi? Ad oggi non arriverà al Napoli. Il Napoli ha fatto l’offerta al procuratore, non ha mai parlato col presidente dell’Angers.

E’ stato molto chiaro, a noi il calciatore piace, siamo interessati. Siamo disposti a comprarlo adesso e portarlo al Napoli a giugno ma alle nostre condizioni. Ovvero 15 milioni, comprensivi di bonus.

Il Napoli ha fatto anche un’offerta economica al calciatore che guadagna 500mila euro. Il Napoli è disposto a triplicargli lo stipendio, 1,5 mln ma non vuole partecipare a nessuna asta.

Il club azzurro è convinto che il club francese stia sfruttando il fascino del Napoli per aumentare la posta e irretire il Lipsia, il Leicester e il Leeds United, il tutto per cercare di strappare 25 milioni dalla sua cessione. A sua volta è stato ribadito all’agente che o si fa alle condizioni di De Laurentiis e Giuntoli oppure l’affare salta.

Domani rientra Contini e Sirigu potrebbe andare da Ranieri a Cagliari. Ha concluso Venerato.