Scotto: “Il Napoli monitora 4 calciatori: ecco i nomi. Novità sui rinnovi”

Giovanni Scotto rivela che il Napoli monitora 4 calciatori ed indica i nomi. In più il giornalista parla di novità sui rinnovi

Il Napoli è sempre attento sul mercato. Nonostante non dovrebbe muoversi a gennaio, la società punta a nuovi profili in estate. Queste le parole di Giovanni Scotto a Tuttomercatoweb: “Credo che la prossima estate il ds Giuntoli, molto attento al fattore ambientale, approfitterà per fare 1 o 2 acquisti di prospettiva. Il nome di Luiz Henrique è un obiettivo concreto. Se Lozano dovesse andar via (il suo ingaggio è attualmente out of range) potrebbe essere lui l’erede designato. Attenzione anche a Baldanzi dell’Empoli: Spalletti lo conosce bene e ritiene che il 19enne dell’Empoli potrebbe avere un potenziale da regista ‘alla Brozovic’. Guler, talentino 2005 del Fenerbahce, è l’alternativa, ma più come erede di Zielinski. Altro possibile sostituto del polacco è Samarzdic dell’Udinese che il Napoli ha valutato già la scorsa estate ma senza affondare il colpo. Il suo rendimento a Udine e i complimenti pubblici di Spalletti sono un indizio su un possibile ritorno di fiamma, ma il suo prezzo è salito vertiginosamente”.

Scotto parla di rinnovi: “Lobotka ha di fatto rinnovato, manca solo la firma e l’annuncio. Si aspettava il ritorno di De Laurentiis in Italia. Attenzione perché il Napoli ha accontentato lo slovacco con un sostanzioso bonus alla firma. Un atto in un certo senso di riconoscenza per il periodo in cui il giocatore è stato quasi fuori rosa senza mai fare polemica. Anche Rrhamani è vicino all’accordo, mentre per Di Lorenzo c’è la volontà reciproca di rinnovare ma la trattativa vera e propria ancora deve iniziare”.

Giovanni Scotto esprime il suo pensiero sul discorso rinnovi relativo al Napoli

Il giornalista si sofferma su Lozano, Zielinski e Kvaratskhelia: “Attenzione ai maxi contratti di Lozano e Zielinski: sono molto fuori dagli attuali parametri (2.5 milioni nelle intenzioni del club) e difficilmente rinnoveranno al ribasso o “spalmeranno” l’ingaggio della prossima stagione. Per quanto riguarda Kim si proverà a eliminare la clausola, accordandosi sulla parola sul liberarlo comunque eventualmente dal 2024 se dovesse desiderarlo. Il Napoli proverà ad alzare la somma, ma è una prospettiva difficile. Dopo il 1 luglio rinnoverà per un altro anno anche Kvaratskhelia: dovrebbe avere un ingaggio come minimo raddoppiato, ma per lui sono pronti anche premi più sostanziosi, immediati e retroattivi (oggi non previsti nell’attuale contratto) che la società dovrebbe elargire al termine della stagione, ma forse anche prima. Mi risulta che l’entourage del giocatore stia premendo da tempo per ottenere subito queste gratificazioni e adeguare l’ingaggi”.

Infine conclude su Spalletti: “De Laurentiis farà scattare l’opzione univoca per allungare il contratto dell’allenatore al 2024 alle stesse cifre attuali, ossia 2.8 milioni a stagione. Mossa che non richiede contrattazione, in quanto già accettata e sottoscritta dall’allenatore nell’estate del 2021”.