Napoli-Rangers: Probabile formazione, chance per Simeone dal 1′

Il Napoli ospita i Rangers al Maradona, netto turnover da parte di Spalletti, pronti Ostigard, Elmas, Simeone e Raspadori.

Il Napoli si appresta a ricevere la visita dei Glasgow Rangers , nella quinta giornata della fase a gironi. Gli azzurri, primi in classifica nel Gruppo A, grazie ad un cammino europeo praticamente perfetto puntano a blindare la vetta per evitare brutte sorprese nell’ultimo impegno ad Anfield.

L’obiettivo dei partenopei, che hanno staccato il ‘pass’ con due turni d’anticipo, è di blindare il primo posto, mentre dall’altra parte la squadra Van Bronckhorst si gioca le ultime chance di retrocedere in Europa League.

Come confermato da lui stesso nelle parole della vigilia, Luciano Spalletti cambia molto rispetto alla squadra che ha battuto la Roma all’Olimpico optato per un largo turnover.

Pronti Ostigard, Ndombele ed Elmas, mentre in avanti tocca a Giovanni Simeone, che sarà supportato da Politano e Raspadori.

Nei Rangers, Colak è in vantaggio su Morelos nel ruolo di centravanti, con Tillman a supporto e la coppia Arfield-Kent ad agire sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-RANGERS

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

RANGERS (4-4-1-1): McGregor; Tavernier, Davies, King, Barisic; Arfield, Lundstram, Davis, Kent; Tillman; Colak. All. Van Bronckhorst.

CLASSIFICA GIRONE A

12 punti su 12 e un primo posto nel girone solo da blindare: il Napoli è una delle migliori squadre della Champions League e contro i Rangers in casa può chiudere i conti con un turno d’anticipo, dopo aver già conquistato la qualificazione agli ottavi.

I partenopei all’andata hanno rifilato un netto 0-3 agli scozzesi ad Ibrox e la differenza di forma e fiducia è evidente anche dalla classifica: azzurri a punteggio pieno, mentre Gio van Bronckhorst e i suoi sono ancora fermi a zero, con un solo goal segnato.

La classifica del Girone A, dopo 4 giornate, recita: Napoli 12 punti, Liverpool 9, Ajax 3, Rangers 0. All’andata, ad ‘Ibrox’, la squadra di Luciano Spalletti si è imposta vincendo 3-0 a Glasgow.

DOVE VEDERE NAPOLI-RANGERS IN TV E STREAMING

La sfida tra Napoli e Rangers sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Il match sarà anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky incluso nell’abbonamento. Basterà scaricare l’app su tutti i dispositivi o da pc e selezionare il canale di riferimento. L’alternativa è Now, che prevede l’acquisto di uno dei pacchetti che includa il meglio dello sport di Sky.

In più il match sarà visibile anche su Infinity+, il servizio streaming di Mediaset, anche in questo caso scaricando l’app dedicata.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti di Sky saranno Federico Zancan e Beppe Bergomi. Toccherà a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, invece, raccontare Napoli-Rangers per Infinity+.