Napoli-Pro Vercelli: le formazioni ufficiali, Contini e Zanoli titolari, altra chanche per Ounas

Formazioni ufficiali di Napoli-Pro Vercelli. Il Napoli a Dimaro gioca la sua seconda amichevole del ritiro 2021. Ancora senza tanti calciatori (causa nazionali) il tecnico azzurro schiera di nuovo il 4-2-3-1 che sarà il suo marchio di fabbrica. Nuova chance per Ounas da titolare, ci saranno pure i giovani Contini e Zanoli. Lobotka gioca dal primo minuto e da lui il club e l’allenatore si attendono molto.

Formazioni ufficiali Napoli-Pro Vercelli

Napoli (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas, Osimhen. All.: Spalletti.

Pro Vercelli (3-5-2):Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Emmanuello, Awua, Erradi, Clemente; Rolando, Comi. All. Scienza.

Data: 24 luglio 2021

L’amichevole che vedrà protagoniste Napoli e Pro Vercelli si disputerà a Dimaro, la sede del ritiro della compagine partenopea, sabato 24 luglio 2021 presso lo stadio di Carciato. Il calcio d’inizio della partita è stato programmato alle ore 17.30.

DOVE VEDERE NAPOLI-PRO VERCELLI IN TV

Napoli-Pro Vercelli, seconda uscita stagionale della compagine guidata da Luciano Spalletti, verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky su Sky Sport Football (canale numero 203 del satellite) e da Canale 21.

DIRETTA STREAMING NAPOLI-PRO VERCELLI



Napoli-Pro Vercelli sarà visibile in streaming su Sky Go, il servizio di Sky per i propri abbonati: occorrerà scaricare l’app su pc, smartphone o tablet.