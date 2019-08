Il Napoli può piazzare il colpo di mercato. Ancelotti aspetta la ciliegina...

Il Napoli pronto a piazzare il colpo di Mercato. Bloccato Llorente, si lavora alla cessione di Chiriches al Sassuolo. Ancelotti aspetta la famosa ciliegina.







Il Napoli batte la Fiorentina, Mertes e Insigne regalano 3 punti preziosi agli azzurri. Giuntoli e De Laurentiis continuano a lavorare per rinforzare l’organico. La priorità del mercato del Napoli è l’attacco.

L’obiettivo prioritario, scrive il corriere del mezzogiorno, rimane Icardi ma dall’argentino non arrivano segnali di apertura.

LLORENTE VICINO AL NAPOLI

Il Napoli intensifica i contatti per Llorente. Giuntoli a Firenze ha incontrato il fratello-agente Jesus e l’intermediario Frank Trimboli. Il centravanti ex Tottenham ha raccolto con entusiasmo l’interesse del Napoli.

Il club di De Laurentiis è in vantaggio, serve solo l’affondo decisivo per superare la concorrenza del Manchester United, si lavora riguardo ad un biennale a 2,5 milioni a stagione.

JAMES PISTA ANCORA APERTA

Il pallino dichiarato di Ancelotti, James Rodriguez dopo più di due anni è tornato in campo con la maglia del Real Madrid nella gara pareggiata contro il Valladolid. Zidane gli ha concesso 57 minuti prima di sostituirlo con Vinicius, il Bernabeu ha sostenuto l’impegno di Florentino Perez nel convincere il suo allenatore a puntare su El Bandido con un lungo applauso che il talento colombiano ha ricambiato. Se il Real Madrid dovesse acquistare un altro «straniero», James Rodriguez sarebbe fuori dalle liste, perciò bisogna monitorare la possibilità che il Napoli riesca a prenderlo in prestito con diritto di riscatto anche se la pista più calda e concreta porta a Llorente.







OPERAZIONI IN USCITA

Potrebbe lasciare lo spazio in lista Champions al nuovo acquisto Vlad Chiriches, il Sassuolo l’ha individuato come difensore esperto per sostituire Demiral. Il Napoli ha chiesto 15 milioni, c’è distanza tra domanda e offerta ma la trattativa può prendere corpo nei prossimi giorni.

Passi in avanti per il rinnovo di Maksimovic, c’è stato un incontro positivo con Fali Ramadani mentre è vicino all’accordo Sebastiano Luperto, il quarto centrale nelle idee del Napoli.

Otto giorni alla fine del mercato e la sensazione è che il Napoli abbia ancora qualcosa da aggiungere e togliere al suo scacchiere. Ancelotti aspetta la ciliegina.