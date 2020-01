Napoli-Perugia ore 15 Rai 2 e streaming. Probabili formazioni e curiosità

Napoli-Perugia ore 15 Rai 2 e streaming. Le probabili formazioni di Gattuso e Cosmi. Le cuorosità della gara di coppa Italia al San Paolo.

Napoli-Perugia sarà trasmessa a partire dalle 15 in diretta su Rai 2. In streaming la gara di coppa Italia al San Paolo sarà visibile sull’App Rai Play. Il fischio d’inizio della partita, che sarà diretta dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, è in programma per le ore 15.00.

Sarà il 7° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

Gattuso sfida Cosmi in una gara dall’alto valore per gli azzurri. Il Napoli cerca la qualificazione alle prossime coppe Europee e la coppa Italia potrebbe essere una scorciatoia viste le difficoltà che i partenopei stanno incontrando in campionato.

La vincente della coppa nazionale parteciperà di diritto alla prossima Europa League, Gattuso, fresco di Tapiro, potrebbe schierare il nuovo acquisto Demme e lanciare il giovane Gaetano da titolare.

Napoli-Perugia sarà diretta dal Sig. Massimi della sezione AIA di Termoli, Assistenti di linea Rossi e Grotti, quarto uomo Robilotta, al VAR ci sarà Serra, assistito da Fiorito.

NAPOLI-PERUGIA PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Hysaj, Tonelli, Zielinski, Demme, Gaetano, Callejon, Llorente.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Falasco, Gyomber, Sgarbi; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Falcinelli, Iemmello. ALL.: Cosmi. A DISP.: Vicario, Albertoni, Rodin, Balic, Dragomir, Konate, Nicolussi Caviglia, Melchiorri.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Napoli e Perugia si sono affrontate per 6 volte in Coppa Italia, con un bilancio di 3 pareggi, 2 vittorie partenopee e un successo degli umbri. Quest’ultimo risale alla gara di andata del Secondo Turno della stagione 1997/98, quando il Grifone seppe imporsi al Curi con doppietta di Pandolfi e goal di Thorninger, vanificando una doppietta di Bellucci per il Napoli. Fu comunque la squadra allenata da Mutti a conquistare la qualificazione in quell’occasione vincendo poi la partita di ritorno al San Paolo per 2-1.

NAPOLI-PERUGIA: RAI 2 E DIRETTA STREAMING

La diretta televisiva in chiaro di Napoli-Perugia sarà trasmessa su Rai Due, in “HD” sul canale 502. La telecronaca della gara sarà affidata a Giacomo Capuano. I tifosi del Napoli e Perugia e gli appassionati potranno seguire la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, Napoli-Perugia, anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play. Mediante quest’ultima avranno modo di seguire la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’applicazione per sistemi iOS e Android.