Napoli, Osimhen, Koulibaly e Anguissa fanno volare Spalletti. I numeri

Osimhen, Koulibaly e Anguissa, il cuore africano del Napoli. Così Spalletti va al comando della classifica, Otto punti di distanza dalla Juventus favorita per la vittoria finale.

OSIMHEN, KOULIBALY E ANGUISSA

Osimhen, Koulibaly e Anguissa, sono l’asse portante del progetto tecnico avviato da Luciano Spalletti lo scorso mese di luglio. nel ritiro di Dimaro, in Trentino, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello sport.

Osimhen, vuole spaccare il mondo, ha deciso di competere per il titolo dei capocannonieri. Lui è convinto di poterci riuscire, il Napoli ne gradisce lo spirito, perché dovranno essere i suoi gol a sostenere l’idea scudetto.

Koulibaly ha lavorato con grande intensità, sostenuto anche da Luciano Spalletti, che non ha voluto mai credere in un Napoli senza il suo gigante. Vederlo rincorrere gli avversari e sradicare loro il pallone dai piedi, è qualcosa di esaltante. Se poi riesce persino a trasformarsi in attaccante, punendo la Juventus a pochi minuti dalla fine della gara, allora il suo valore non ha uguali nei sentimenti dei napoletani. Ogni estate, da tre anni, è dato per partente, così come è avvenuto anche nella scorsa sessione di mercato. Ma, alla fine, è rimasto lì dov’era.

Osimhen, Koulibaly e Anguissa sono la top. Con la Juve si è

visto che in difesa, mediana e attacco, il terzetto sa portare qualità e quantità.

Anguissa, il colpo a sorpresa di Giuntoli. Il mediano del Fulham. Il suo arrivo ha risolto il problema del centrocampo, al fianco di Fabian Ruiz ha ridimensionato la qualità del centrocampo della Juventus. Una prestazione da incorniciare, quella del centrocampista camerunese, che ha sorpreso un po’ tutti. Spalletti felice per l’inserimento immediato di questo ragazzo, sbarcato a Napoli solo 72 ore prima dello scontro diretto coi bianconeri. Anguissa sarà uno dei punti di forza della mediana, che potrà contare anche su Demme e Lobotka, entrambi infortunati.

I NUMERI

Osimhen, Koulibaly e Anguissa sono il nuovo trio delle meraviglie del Napoli. Ecco qualche dato

15 I milioni che il Napoli potrebbe pagare al Fulham per il riscatto di Zambo Anguissa, per il cui prestito oneroso sono stati versati 400 mila euro.

10 Le reti realizzate da Victor Osimhen nelle 31 partite giocate finora con la maglia del Napoli tra la scorsa e questa stagione

8 Le stagioni di Kalidou Koulibaly nel Napoli, con cui gioca dal 2014: per lui 286 partite e 12 gol.