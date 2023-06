Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia coppia più bella, sfiorano la perfezione. I voti

Calcio Napoli le ultime notizie – Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono la coppia di attaccanti migliore della Serie A.

L’incoronazione arriva da Corriere dello Sport che nel pagellone della Serie A stagione 2022/23 incorona anche i due attaccanti azzurri.

Il voto dato a Osimhen e Kvaratskhelia è 9,5 ed è così motivato: “La coppia più bella del campionato. È stata un’esplosione di gol, di giocate, di assist, di spettacolo. Se li sono goduti a Napoli, ma anche chi ama il calcio ha avuto modo di ammirarli e applaudirli“.

Kvaratskhelia e Osimhen hanno saputo regalare gol e giocate spettacolari anche nell’ultima di Serie A. La sfida Napoli-Sampdoria è stata decisa da un gol di Osimhen e Simeone, ma non sono mancante le giocate del georgiano, che si è liberato di una posizione più statica sulla fascia sinistra ed ha cominciato ad accentrarsi, prendendo spesso palla anche in posizione di trequartista.

Kvaratskhelia e Osimhen: Napoli li vuole ancora insieme

Ora la speranza dei tifosi napoletani è di poter vedere i due attaccanti ancora in coppia nella prossima stagione. Osimhen a Dazn ha detto che lui resterebbe volentieri al Napoli, ma ha fatto capire che ci sarà bisogno di parlare con la società. Per Kvaratskhelia il discorso sembra più lineare, con un rinnovo di contratto che è praticamente pronto, ma va ratificato. In ogni caso il georgiano ha altri quattro anni di contratto in attivo, quindi non c’è molto da preoccuparsi. De Laurentiis arriverebbe a cederlo solo per una cifra da capogiro.