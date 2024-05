Si punta Samu Omorodion per sostituire Victor Osimhen: ecco chi è il profilo che piace tanto al Napoli

Il Napoli valuta l’acquisto di Samu Omorodion per sostituire Osimhen: chi è il giovane attaccante e le squadre interessate.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara a colmare un vuoto importante in attacco per la prossima stagione, dopo l’addio imminente di Victor Osimhen. Secondo fonti vicine al club partenopeo, l’attenzione si sta concentrando su Samu Omorodion, l’attaccante in grande spolvero con la maglia dell’Alaves in Spagna.

Le voci su questo possibile trasferimento sono state rivelate in anteprima dal giornalista di DAZN, Orazio Accomando, il quale ha sottolineato l’interesse del Napoli nei confronti del giovane attaccante. Omorodion, classe 2004, ha già dimostrato il suo valore con 9 gol segnati con l’Alaves, attirando così l’attenzione dei grandi club europei.

Chi è Samu Omorodion

Nato a Melilla, in Spagna, da genitori nigeriani, Omorodion ha iniziato il suo percorso nel calcio giovanile a Macarena, provincia di Granada. Il suo talento è stato presto notato dal Granada, ma è stato l’Atletico Madrid a vincere la sua firma lo scorso 21 agosto 2023, con un trasferimento a titolo definitivo per 6 milioni di euro.

Nonostante il suo ingresso nei ranghi dei Colchoneros, Omorodion è stato girato in prestito all’Alaves, dove ha avuto modo di mettersi in mostra con prestazioni di alto livello.

Il Napoli, alla ricerca di un attaccante capace di garantire gol e spettacolo, sembra aver individuato in Omorodion il profilo giusto per il proprio progetto. Tuttavia, la concorrenza non manca, con club come la Roma, il Tottenham e l’Arsenal pronti a mettere sul piatto le proprie offerte per assicurarsi i servigi del giovane talento.

La situazione attuale del mercato è in continua evoluzione e il destino di Samu Omorodion rimane incerto. Tuttavia, per i tifosi del Napoli, l’idea di vedere un talento emergente come lui indossare la maglia azzurra potrebbe essere fonte di grande entusiasmo e speranza per il futuro del club.