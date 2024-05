Osimhen, un club vuole pagare subito la clausola da 130 milioni al Napoli

Victor Osimhen sembra destinato a lasciare il Napoli in estate, con il PSG pronto a pagare subito la clausola rescissoria da 130 milioni di euro per l’attaccante nigeriano.

Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il bomber nigeriano sarebbe destinato a lasciare il club azzurro nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Nonostante le smentite di rito, lo stesso Osimhen si sarebbe ormai esposto pubblicamente riguardo a un possibile addio, con il presidente Aurelio De Laurentiis che dovrebbe cercare l’acquirente giusto per soddisfare le ambizioni del centravanti classe ’98.

In tal senso, spunta un club pronto a pagare subito la clausola rescissoria presente nel contratto di Osimhen con il Napoli. Si tratta del Paris Saint-Germain, che vorrebbe anticipare la concorrenza, soprattutto quella della ricca Premier League inglese.

Il PSG, che questa sera disputerà la semifinale di Champions League ma in estate dovrà far fronte all’addio di Kylian Mbappé, sarebbe disposto a sborsare i 130 milioni di euro della clausola rescissoria pur di assicurarsi le prestazioni del capocannoniere dell’ultima Serie A.

Un’offerta molto allettante per De Laurentiis, che potrebbe così incassare una cifra record per il cartellino di Osimhen e reinvestirla per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il nigeriano, dal canto suo, avrebbe l’opportunità di approdare in un club di primissimo livello europeo e giocarsi le proprie chance in un campionato competitivo come la Ligue 1 francese.

Resta da capire se altre big, specialmente quelle della ricca Premier League, proveranno a inserirsi nella corsa a Osimhen. Ma il PSG sembrerebbe avere un vantaggio non indifferente, essendo pronto a pagare subito e interamente la clausola rescissoria richiesta dal Napoli.

I giorni di Osimhen in maglia azzurra sembrano essere contati. Con il PSG in prima fila per accaparrarsi il bomber nigeriano nella prossima finestra estiva di calciomercato.