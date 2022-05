Napoli, Olivera non si sblocca: tentativo per Calafiori

Il Napoli sta provando a sbloccare l’affare Mathias Olivera col Getafe, ma in alternativa c’è Riccardo Calafiori della Roma. Secondo le ultime notizie di mercato lanciato da TMW il Napoli vede l’affare Olivera complicarsi sempre di più, anche perché non “c’è l’accordo né con il club ma nemmeno sull’ingaggio“. Quest’ultimo punto è quello di assoluta novità, perché fino ad ora i vari esperti di mercato avevano parlato sempre di un accoro trovato in tutto e per tutto con il calciatore. Secondo Tuttomercatoweb, invece, non c’è nemmeno l’accordo sull’ingaggio del giocatore.

Dunque il Napoli sta cercando di andare su altri profili oltre a Mathias Olivera, con cui il discorso non è ancora chiuso ma molto complicato. “Ad Aurelio De Laurentiis piace molto Fabiano Parisi. In occasione dell’ultimo incrocio tra le due squadre, il numero uno del club partenopeo ha confermato l’interesse per il laterale mancino classe 2000, che è probabilmente il primo obiettivo dovesse salvare Olivera. Non solo: contatto anche per Riccardo Calafiori, classe 2002 di proprietà della Roma reduce dal prestito al Genoa. Calafiori ha un altro anno di contratto (con opzione) col club capitolino e senza accordo per il rinnovo questa estate potrebbe di nuovo andare via, questa volta definitivamente” scrive Tmw.