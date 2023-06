Napoli-Juve Primavera, la FIGC multa il club di De Laurentiis per la presenza di Moggi

Napoli, multa di 2500 euro per la presenza dell’ex dg bianconero Luciano Moggi a una partita della Primavera.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha inflitto una multa al Napoli per la presenza di Luciano Moggi a Cercola durante la partita Napoli-Juventus Primavera. La decisione è stata presa in seguito alla comunicazione della Procura Federale riguardante le indagini sul caso. La SSC Napoli è stata ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per aver permesso e non aver impedito l’accesso indebito di Moggi, persona radiata dall’ordinamento federale, nel recinto di gioco prima dell’inizio della partita, violando l’articolo 9, comma 2, lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva.

Lo ha comunicato proprio la FIGC attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando di aver inflitto un’ammenda di 2500 euro al Napoli a causa della presenza dell’ ex direttore generale del club azzurro e della Juventus sul campo dello stadio di Cercola prima dell’incontro tra le squadre Primavera del Napoli e della Juventus. Essendo Moggi stato squalificato in seguito allo scandalo di Calciopoli, la sua presenza costituisce una chiara violazione delle norme.