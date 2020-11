Massimo Moratti invita l’Inter a prendere Koulibaly. L’ex presidente nerazzurro reputa il difensore del Napoli il più forte d’Europa.

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla trasmissione “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. L’ex presidente nerazzurro tra le altre cose ha parlato anche di Kalidou Koulibaly. Ecco le parole di Moratti:

“Durante il calciomercato avrei preso Koulibaly che è il miglior difensore in Europa. Mi piace molto anche Kanté. sarebbe un giocatore molto utile per la squadra.

Conte? E’ una stagione strana, anche nel calcio. Lui ha un carattere forte, è molto attento.

Eriksen? Capita di inserire giocatori che sono certamente dei talenti a che per qualsiasi ragione, caratteriali o per il tempo, non riescono ad avere successo. E’ quello che sta accadendo ad Eriksen, il calcio è paziente ma fino a un certo punto. Penso che se dovesse continuare così l’Inter potrebbe scambiarlo“.

Moratti ha poi aggiunto: “Penso ci sia una rinascita del calcio a Milano, nel Milan stanno crescendo perché hanno affidato la squadra a una dirigenza competente. Nell’Inter c’è invece una famiglia che mi fa sperare, che vogliano restare e investire per ottenere soddisfazioni importanti. E’ un buon inizio per un futuro bello, anche se il futuro è confuso dalla pandemia.

Il problema è che gli introiti legati agli stadi erano cash. Questa mancanza mettono le società in grave difficoltà. Credo ci sarò grande attenzione nei confronti del calcio, perché la politica desidera che vada avanti anche come distrazione per la gente. Una mano serve sicuramente.

Il salary cap? I giocatori credo possano essere a disponibili. Era capitato anche a me chiedere una riduzione e tutti hanno sempre risposto positivamente. L’importante è essere corretti nei loro confronti, con i pagamenti nei tempi giusti” ha concluso Moratti.