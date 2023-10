GAZZETTA – Napoli-Milan: Garcia lancia la contromossa anti-Leao

La sfida tra Napoli e Milan è ormai alle porte e Garcia studia le ultime mosse: occhio al pericolo principale rossonero, Rafa Leao.

La sfida tra Napoli e Milan si avvicina, un vero e proprio banco di prova per entrambe le squadre. Mentre il Napoli cerca di uscire definitivamente dalla crisi che lo ha afflitto, il tecnico Rudi Garcia si concentra su un obiettivo chiaro: limitare l’incredibile talento di Rafael Leao nell’attacco milanese, un compito importantissimo per il successo della squadra azzurra.

Napoli-Milan, Garcia si prepara ad ‘arginare’ il pericolo numero uno: Rafa Leao

Nell’attesissimo confronto tra Napoli e Milan, passa in primo piano la mossa anti-Leao che sta preparando Garcia. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico francese è consapevole che limitare l’abilità di Leao sarà fondamentale per ottenere la terza vittoria consecutiva e avvicinarsi alla tanto ambita qualificazione in Champions League.

“Rafael Leao rappresenta il pericolo numero uno per la difesa del Napoli”, si legge sul quotidiano sportivo. Nel precedente confronto, il portoghese aveva messo in difficoltà la retroguardia partenopea, ma Garcia non permetterà che ciò accada di nuovo. Il tecnico sta lavorando su un sistema di marcatura a doppio turno, coinvolgendo giocatori chiave come Cajuste e Rrahmani per fornire supporto a Di Lorenzo nella stretta marcatura su Leao.

“Il pericolo numero uno è facilmente individuabile in Rafael Leao. Il portoghese aveva fatto impazzire la difesa del Napoli nell’ultimo confronto, non potrà godere della stessa libertà. A tal proposito Garcia sta mettendo a punto una serie di misure per imbrigliarlo, come un sistema di raddoppi variabile. In base al punto di ricezione, infatti, uno tra Cajuste e Rrahmani dovrà supportare Di Lorenzo nella marcatura per non lasciargli spazi”.