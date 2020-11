Napoli-Milan: Bakayoko, Osimhen e il cambio di modulo

Il Napoli sfida il Milan domenica alle 20.45 al San Paolo. Gennaro Gattuso valuta le condizioni di Victor Osimhen e Tiemoue Bakayoko.

Victor Osimhen e Tiemoue Bakayoko sono gli osservati speciali di Gennaro Gattuso per Napoli-Milan. La sfida del San Paolo può cominciare a dare indicazioni scudetto, ma due calciatori importanti per il tecnico calabrese, hanno avuto problemi. Al momento le condizioni di Bakayoko sono molto migliori rispetto a quelle di Osimhen. Tanto che nel grafico di Gazzetta dello Sport il centrocampista ex Monaco viene schierato titolare in mezzo al campo. Discorso diverso, invece, per Osimhen. Il nigeriano è reduce da un infortunio alla spalla. Dopo il rientro dalla Nigeria e la visita specialistica a Villa Stuart il giocatore non si è allenato con la squadra. Giovedì ha svolto lavoro personalizzato in palestra. La speranza è quella di poterlo almeno convocare.

Napoli-Milan: cambio modulo

Senza Osimhen si pensa anche ad un possibile cambio di modulo. Gattuso sta pensando di tornare al 4-3-3 anche perché pure Zielinski non sembra ancora essere in condizioni ottimali. La possibilità di tornare al vecchio schieramento tattico è concreta. In questo caso Dries Mertens tornerebbe a fare la prima punta, giocandosi un posto da titolare con Petagna. Dopo le ottime prestazioni con il Belgio, però, è difficile che Gattuso possa decidere di rinunciare a Mertens.