Il futuro di Lorenzo Insigne e il calciomercato del Napoli, tengono banco tra i tifosi azzurri. La società partenopea non ha ancora concluso nessuna trattativa, mentre il futuro del capitano azzurro è ancora avvolto dalle nuvole. La società partenopea dopo l’annuncio di Spalletti è sparita dai radar del calciomercato. Insigne dopo Napoli, ha conquistato anche la nazionale, diventando uno dei giocatori più acclamati di Euro 2020.

Alfredo Pedullà ospite della trasmissione Speciale Calciomercato ha riportato le ultime sui movimenti del club partenopeo:



“La vicenda legata al futuro di Lorenzo Insigne sarà particolarmente lunga. Non si risolverà questa settimana, ma nemmeno la prossima. Dovremo attendere la fine degli Europei. Le parti si ritroveranno intorno a un tavolo e inizieranno a discutere. L’entourage dell’esterno chiederà 5 milioni a stagione per rinnovare”.

Il capitano del Napoli è legato alla società di Aurelio De Laurentiis da un contratto che scadrà a giugno 2022.

Il club azzurro è pronto a salutare Hysaj, Maksimovic e Bakayoko. I primi due lasceranno il Napoli a paramento zero, il 30 Giugno terminerà il contratto, e saranno liberi di accasarsi altrove. Per Hysaj si parla della Lazio di Sarri. Bakayoko, terminato il prestito farà ritorno tornerà al Chelsea, in Premier League. Sul mercato in entrata nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il mercato del Napoli sembra fermo, ma a breve la società capitanata da Aurelio De Laurentiis farà qualcosa”.