I tifosi del Napoli insorgono contro Lobotka. In Spagna era considerato un “Nainggolan che segna meno“. In effetti nella sua esperienza in Liga non è mai andato a segno. A 19 anni faceva parte della squadra B dell’Ajax e dal 2016 è una delle certezze della Nazionale slovacca. Regista, classe ’94 sponsorizzato da Hamsik e Skriniar.

Il centrocampista è stato accantonato da Gattuso e “rispolverato” nelle ultime giornate a causa dei continui infortuni che hanno colpito lo spogliatoio azzurro. Lobotka si è presentato ingrassato e impacciato, ha raggiunto l’apice quando l’arbitro Sergei Karasev lo ha superato in corsa durante la sfida tra Napoli e Granada. Troppo per i tifosi del Napoli. Tra chi lo paragona a Cannavacciuolo e chi non capisce il senso del suo acquisto, Lobotka è diventato un vero e proprio caso.

I TIFOSI DEL NAPOLI CONTRO LOBOTKA

“Ieri sera durante il primo tempo ho cambiato canale e mi sono imbattuto in Masterchef:ho scambiato Cannavacciuolo per Lobotka. Poi sono tornato sulla partita e ho scambiato Lobotka per Cannavacciuolo. Mi sa che devo fare presto una visita oculistica”, ha scritto il comico Gino Rivieccio.

L’attore non è l’unico a pensarla cosi sui social i tifosi del Napoli sono estremamente critici nei confronti dell’ex Celta:

“Con i soldi (cartellino e ingaggio) di Lobotka pagavamo lo stipendio a Cavani per 5 anni”.

“Lobotka è piu scarso di Montesanto”.

“Il signor Lobotka rotola in mezzo al campo”.

“Un giorno i servizi segreti faranno luce sull’acquisto di Lobotka. A quel prezzo”.

“Ma se Halland pagato 20 ml dal Borussia è un toro con la velocità di un cavallo, Lobotka pagato gli stessi soldi cos’è?.

“A chi lo diamo Lobotka?”.

“Lobotka scarsissimo”.

“Acquisto fatto in fretta e furia nel mercato di riparazioni per dare giocatori di contenimento a Gattuso nel dopo Ancelotti.

A conferma che senza programmazione si fanno grandi errori”.

“Ogni volta che vedo giocare Lobotka cresce in me la convinzione di poter fare meglio anch’io!”.