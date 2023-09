Napoli-Lazio, il fascino della sfida con due tifoserie ‘caldissime’: venduti 1023 biglietti per il settore ospiti

Venduti 1023 biglietti per il settore ospiti per la delicata sfida tra Napoli e Lazio, in programma questa sera al Maradona.

Sabato 2 settembre 2023 – La Lazio sta preparando la delicata trasferta di Napoli, match della terza giornata di Serie A, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Secondo quanto appreso, sono stati venduti 1023 biglietti per il settore ospiti, segno che anche in questa occasione i tifosi biancocelesti seguiranno la squadra in massa per supportarla. Un dato molto simile a quello della scorsa stagione, quando a marzo furono circa 1200 i sostenitori laziali presenti a Fuorigrotta e la Lazio riuscì a strappare una pesantissima vittoria.

La speranza dei tifosi laziali è che anche in questa trasferta possa ripetersi l’impresa, su un campo difficilissimo come il Maradona. La Lazio arriva all’appuntamento con 0 punti in classifica e una vittoria sarebbe fondamentale per muovere la classifica e dare morale alla squadra di Sarri. Il Napoli arriva forte di due vittorie e vorrà certamente continuare la sua striscia positiva davanti al proprio pubblico.

Ci si attende dunque una sfida molto combattuta, con due tifoserie pronte a spingere le proprie squadre. Quello di questa sera sarà il primo vero banco di prova stagionale per i biancocelesti, chiamati ad una prova di carattere per uscire dal momento di difficoltà. Con un Maradona infuocato, servirà la miglior Lazio per tentare il colpaccio.