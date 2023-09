Lazio-Napoli, Garcia vuole la terza vittoria: Il tecnico ha un solo dubbio

Nella terza giornata di Serie A, il Napoli di Rudi Garcia cerca la terza vittoria consecutiva mentre la Lazio di Sarri è ancora ferma a zero punti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Dopo due giornate di Serie A, il panorama è già chiaro: Il Napoli di Rudi Garcia ha totalizzato sei punti, la Lazio di Maurizio Sarri è ancora a zero. Con la terza giornata alle porte, entrambi gli allenatori sembrano affidarsi ai giocatori più esperti, lasciando i nuovi innesti ad amalgamarsi con il resto della squadra.

9 su 9: L’Obiettivo di Garcia

Rudi Garcia ha dichiarato senza mezzi termini: “Gare del genere ti aiutano a mettere distanza tra te e le altre, prendendo loro punti. La Lazio è una di quelle dirette antagoniste, anche se ha zero.” Queste parole sottolineano quanto sia importante per lui e per il Napoli cercare la terza vittoria consecutiva e distanziare ulteriormente i rivali nella classifica di Serie A.

Nuovi Talenti, Vecchie Fiducie

Il Napoli si gode l’arrivo di nuovi talenti come Lindstrom, ma Garcia ha chiarito che, almeno per ora, preferisce affidarsi ai giocatori più esperti. “Quando arriva uno nuovo non dimentico i vecchi. Il danese sarà in panchina. Kvaratskhelia sta meglio. Gli è servita una settimana intera di allenamento”, ha dichiarato l’allenatore azzurro.

Probabili Formazioni

Garcia sembra affidare la difesa della porta a Meret, con una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Lobotka sarà al centro della mediana, affiancato da Anguissa e Zielinski. In attacco, Osimhen sarà sostenuto da Politano e Kvaratskhelia. Garcia ha un solo dubbio tra Olivera e il recuperato Mario Rui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

A Ognuno il suo Orizzonte

Per la Lazio, questa partita rappresenta una possibilità di rimettersi in carreggiata, mentre per il Napoli è un’occasione per consolidare il suo status di leader. Entrambe le squadre, inoltre, guardano già oltre: dopo la sosta, sarà tempo di pensare alla Champions League e agli avversari europei come il Real Madrid.