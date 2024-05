Napoli, la notte del trionfo rivive al cinema con “Sarò con te”: Il retroscena del regista -VIDEO

Il Napoli celebra lo scudetto 2022/2023 con il film “Sarò con te”, che racconta dal di dentro la straordinaria cavalcata degli azzurri. Stasera la squadra sarà presente all’anteprima cinematografica.

Napoli, la notte del trionfo rivive al cinema con “Sarò con te”

Il Napoli celebra lo straordinario scudetto 2022/2023 con un evento unico: il film “Sarò con te” che ripercorre, dal di dentro, la cavalcata trionfale degli azzurri verso il terzo tricolore della loro storia. Stasera la squadra sarà presente all’anteprima cinematografica della pellicola, che uscirà nelle sale italiane il 4 maggio.

Un accesso illimitato nel dietro le quinte

“Per la prima volta le telecamere sono entrate davvero all’interno, del centro sportivo e degli spogliatoi, non c’è nulla di finto o costruito in quello che voi vedrete”, ha dichiarato il Napoli nella presentazione di “Sarò con te”. Un film realizzato da un team di documentaristi che hanno avuto accesso illimitato per raccontare l’epica impresa dal punto di vista inedito degli spogliatoi.

“Il presidente ha avuto l’intelligenza di lasciare a noi la libertà creativa”, ha spiegato il regista Andrea Bosello. “Il punto di vista è lo spogliatoio, non solo del Maradona o di Castel Volturno, ma sono tanti. C’è anche il pullman che è un altro luogo. Vedrete i pensieri dei protagonisti”.

Spalletti e la città di Napoli, protagonisti assoluti

E i protagonisti, nel film, sono tanti. A partire dall’allenatore Luciano Spalletti, definito da Bosello “l’Obi-Wan Kenobi della storia” per il suo carisma e la sua leadership. “Ci siamo accorti naturalmente che Spalletti era il protagonista della storia, anche per il carattere peculiare dell’uomo”, ha aggiunto il regista.

Ma protagonista è anche la città di Napoli, con le sue attese, le sue speranze e la sua passione incontenibile. Una passione incarnata dai calciatori come Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo e tanti altri, che compariranno nel film insieme a volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo.

Un’esperienza emozionante di 110 minuti

“Sarò con te” è un film di 110 minuti che promette di regalare emozioni uniche ai tifosi del Napoli e non solo. Un racconto del trionfo azzurro che, nelle parole dello stesso Spalletti, “restasse nei cuori dei napoletani” e che ora diventa realtà sul grande schermo.

Dalle parole del tecnico toscano traspare tutta l’importanza di questa impresa: “L’espressione di De Laurentiis (‘quest’anno faremo di tutto per vincere lo scudetto’) fu facile. Bene, sono contento ma ci vogliono i giocatori altrettanto importanti e forti: una cosa normalissima. Sarò con te è tipico delle persone che vogliono aiutare qualcun altro. Io sono venuto a Napoli per tentare qualcosa di incredibile che restasse nei cuori dei napoletani: si è lottato dal primo momento, non ci siamo mai accontentati”.

Un cast d’eccezione per celebrare lo scudetto

Nel film non mancheranno ovviamente i protagonisti in campo della cavalcata trionfale: Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa, Piotr Zieliński, Khvicha Kvaratskhelia, Minjae Kim, Giovanni Simeone, Juan Jesus, Eljif Elmas, Victor Osimhen, Mario Rui, Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Alex Meret, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Matteo Politano.

Ma ci saranno anche tanti volti noti provenienti da vari mondi, accomunati dalla passione per i colori azzurri: Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, Pierluigi Pardo, Fabrizio Roncone, Francesco Repice.

E naturalmente non mancheranno i grandi artefici di questo trionfo come Spalletti, il direttore sportivo Giuntoli e il presidente De Laurentiis.

Tutte le informazioni sul film

“Sarò con te”, prodotto da Filmauro (Luigi e Aurelio De Laurentiis), è distribuito al cinema da Nexo Digital e avrà una durata di 110 minuti.

Il film è disponibile in anteprima nella serata di venerdì 3 maggio, mentre da giovedì 4 maggio sarà nelle sale cinematografiche. Attualmente la pellicola è prevista solo per la distribuzione al cinema, ma non è da escludere un potenziale arrivo anche in streaming nei prossimi mesi.

Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni dello scudetto del Napoli dal punto di vista privilegiato di chi c’era. Un film-evento che celebra un trionfo atteso 33 anni e che rimarrà scolpito per sempre nella storia della città partenopea.