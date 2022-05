Napoli, la fascia sinistra che non c’è più: tutti in piedi per Ghoulam

Faouzi Ghoulam in Spezia-Napoli giocherà la sua ultima partita con la maglia azzurra che veste dal 2014. Dopo il giusto omaggio a Lorenzo Insigne in Napoli-Genoa, è il momento anche di salutare Ghoulam, giocatore sontuoso e grande uomo. Nonostante la sfortuna abbia deciso un finale diverso per Ghoulam ed i tifosi del Napoli, quello che ha fatto con la maglia azzurra non si dimenticherà mai. Perché c’è stato un tempo, prima dell’infortunio con il Manchester City, in cui si aveva la certezza di avere in rosa uno dei migliori terzini di sinistra d’Europa. Quella falcata potente, quel piede sinistro preciso in grado di mettere la palla dove si voleva, quel passaggio millimetri all’indietro per l’accorrente centrocampista o per Mertens, resteranno nella storia azzurra.

Ma come ricorda Corriere dello Sport resterà nella storia del Napoli anche la favolosa catena di sinistra con Insigne, Hamsik e Ghoulam. Tre calciatori che hanno fatto faville, riuscendo a entusiasmare un popolo intero, fino a credere nello scudetto, quello sfumato, per noti motivi, con Sarri. Ma Ghoulam ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna: crociato sinistro, poi quello destro, in mezzo altre due operazioni e tanta voglia di tornare, ma oramai il destino sembrava segnato.

Quel che è stato non si può cambiare, ma il ricordo di un grande calciatore e di un grande uomo non si cancelleranno mai. Tutti in piedi per Ghoulam, merita un applauso enorme.