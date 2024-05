Napoli, buone notizie da Castel Volturno: Kvara e Dendoncker in gruppo. Raspadori e Zielinski ai box

Kvaratskhelia e Dendoncker tornano in gruppo nell’allenamento del Napoli. Calzona ritrova due pedine importanti per la sfida contro il Bologna.

NAPOLI – Il Napoli di Francesco Calzona prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Bologna allo Stadio Maradona. Dopo un’annata travagliata che ha visto gli azzurri uscire prematuramente dalle coppe europee, il tecnico cerca di ritrovare solidità e convinzione in questo finale di campionato.

Kvaratskhelia e Dendoncker tornano in gruppo

La buona notizia arriva dall’infermeria: Khvicha Kvaratskhelia e Eliot Dendoncker sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il georgiano e il belga, assenti nelle ultime uscite per problemi fisici, sono ora a disposizione di Calzona per la gara contro i rossoblù.

Ancora lavoro differenziato, invece, per Giacomo Raspadori e Piotr Zielinski. L’attaccante italiano ha svolto una seduta personalizzata sul campo, mentre il centrocampista polacco si è allenato in palestra. Le loro condizioni verranno valutate dallo staff medico nei prossimi giorni.

Calzona ritrova due pedine importanti

Il rientro di Kvaratskhelia e Dendoncker rappresenta una boccata d’ossigeno per Calzona, che potrà contare su due pedine importanti per il suo scacchiere tattico. Il Napoli, dopo lo scudetto della scorsa stagione, vuole chiudere al meglio questo campionato per gettare le basi di una rinascita nella prossima annata.

La sfida contro il Bologna sarà un banco di prova per testare la reazione degli azzurri dopo un’annata al di sotto delle aspettative. I tifosi si augurano di vedere una squadra combattiva e vogliosa di riscatto, per onorare la maglia fino all’ultimo minuto di questa stagione travagliata.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie riguardanti il calcio Napoli e la cultura napoletana. Napolipiu.com è stato scelto anche dal nuovo servizio di Google News, quindi se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, seguici su Google News.