Koopmeiners piace al Napoli ma il costo del cartellino frena gli azzurri, lo riferisce ciro Venerato , esperto di mercato di Rai sport ai microfoni di radio kiss kiss. Il giornalista ha parlato dei movimenti di mercato della società partenopea:

“Emerson Palmieri piace tanto al Napoli per tanti motivi, ma ci sono tanti ostacoli. Il giocatore non può arrivare in prestito se non rinnova col Chelsea, ma è un’ipotesi che non piace agli inglesi.

“Mykolenko non mi risulta sia un obiettivo del Napoli.

Pessimismo per Koopmeiners perchè l’AZ chiede 20 mln più bonus e probabilmente l’Atalanta potrebbe arrivarci.

Berge piace a Giuntoli e credo sia stimato da Spalletti. Il Napoli sta valutando due tipi di caratteristiche come quelle di Bakayoko e un altro più tecnico.

Venerato nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Thorsby è stato valutato ma non c’è stata ancora nessuna offerta perchè piace più Berge. Svanberg non mi risulta.

Tonali? Non è il tipo di giocatore che il Napoli sta seguendo, al Napoli manca un altro tipo di centrocampista.

Ospina potrebbe lasciare l’azzurro e un eventuale ritorno di Sepe sarebbe positivo per le liste.

Sirigu verrebbe a nuoto a Napoli, ma vorrebbe giocare, mentre la società e Spalletti puntano su Meret come titolare”