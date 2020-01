20.35- le squadre rientro negli spogliatoi

20.05- azzurri in campo per il riscaldamento tra gli applausi del pubblico

Napoli-Juventus riscaldamento Napoli in campo per il riscaldamento la carica dei tifosi Publicado por napolipiu.com em Domingo, 26 de janeiro de 2020

20.00 – bianconeri in campo per il riscaldamento fischi assordanti per loro

19.45 – formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

19.35 – Napoli ecco la formazione ufficiale (4-3-3): Meret, Hysaj Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

19.25 – Maradona suona la carica per il Napoli. L’argentino su instagram ha inviato un messaggio prima di Napoli-Juventus: “Metteteci il cuore”

16.40 – Out Ospina, il Napoli attraverso il sito ufficiale fa sapere: Ospina non sarà del match per un attacco influenzale. Al suo posto il portiere della Primavera Antonio Daniele.

L’arbitro di Napoli-Juventus sarà il signor Mariani assistito da Manganelli e Giallatini. Quarto uomo La Penna, al Var c’è Rocchi, Avar a Del Giovane.

La partita è stata anticipata dal ritorno di Sarri al San Paolo, la prima volta da quando il tecnico non è più allenatore degli azzurri. Sarri è stato accolto da fischi al Grand Hotel Parker’s dove alloggia la Juventus. In città è apparso anche uno striscione con la scritta: “Sarri gobbo bastardo”.

Striscione per Sarri all'esterno del San Paolo: "Gobbo bastardo! Sulla Juve ne hai dette tante e ti sei calato le mutande" Publicado por napolipiu.com em Domingo, 26 de janeiro de 2020

Le probabili formazioni: Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Precedenti e statistiche Napoli-Juventus

Entrambe le formazioni sono reduci dal passaggio alla Semifinale di Coppa Italia. In tutto sono 147 in confronti in Seri A tra Napoli e Juventus. Con 69 successi dei bianconeri, 31 del Napoli e 47 pareggi. La Juve ha vinto le ultime tre gare di campionato, l’ultima alla seconda di campionato del girone di andata con l’autorete nel finale di Koulibaly. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro la Juventus (un pareggio e 6 sconfitte), 1-0 ad aprile 2018 sotto la guida di Maurizio Sarri.

La curiosità: Il Napoli ha perso quattro partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal 1998: i partenopei non hanno mai subito cinque sconfitte casalinghe consecutive nella competizione.

Dove vedere Napoli-Juventus

La partita viene trasmessa da Sky, che manderà in onda l’evento su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). In streaming Napoli-Juventus può essere vista anche dalla piattaforma Sky Go.

Napoli-Juventus Live dallo stadio San Paolo di Napoli. Il match valido per la 21a giornata di Serie A Tim comincerà alle 20.45.