Diego Armando Maradona carica il Napoli, con una foto su instagram prima della sfida con la Juventus: “Metteteci il cuore ragazzi”.

Napoli-Juventus non sarà mai una partita come le altre. Concetto che Diego Armando Maradona conosce benissimo, per aver combattuto e vinto tante sfida con i bianconeri. Così Maradona carica il Napoli proprio prima della sfida con la Juventus e scrive: “Metteteci il cuore, ragazzi. Al di là del risultato. Sempre Forza Napoli“. Poche parole ma che per i tifosi azzurri dicono praticamente tutto. La vicinanza di quel campione che non ha mai dimenticato la maglia azzurra, la voglia di Maradona di incitare la squadra. Chissà se Gattuso farà vedere questo messaggio ai suoi giocatori, potrebbe essere un modo per caricarli, dato che il tecnico ha detto in conferenza stampa di non preparare i discorsi prima della partita. Mostrare la foto del post su instagram di Maradona potrebbe essere un grande incitamento.

Maradona carica il Napoli

Proprio di recente Maradona aveva postato un’altra foto su instagram per caricare gli azzurri che vivevano un momento particolare. In quel caso il fuoriclasse argentino scrisse: “Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima”. Un giorno prima della sfida con la Lazio in Coppa Italia, poi sappiamo tutti come andò a finire quel match. Per chiunque fosse scaramantico può toccare ferro, ma il giorno dopo quel post di Diego il Napoli è riuscito a battere una delle più forti e organizzate squadre del campionato italiano. Una vittoria che ha portato gli azzurri alle semifinali di Coppa Italia, tenendo aperta la porta di servizio per l’Europa. Con la Juventus, Maradona ha voluto far sentire nuovamente la sua presenza anche se da migliaia di chilometri di distanza. Toccherà al Napoli di Gattuso cercare di scacciare definitivamente la crisi con una prestazione di alto livello.