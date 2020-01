Sono tante le frasi celebri di Maurizio Sarri contro la Juventus. Frasi che ‘condannano’ il tecnico e lo espongono ai fischi dello stadio San Paolo.

Ci sono sentimenti che non si possono spiegare, ci sono amori che non si possono più ripetere. Ci sono rapporti che quando finiscono diventano un tradimento, punto e basta. Così è stato tra Napoli e Sarri, allenatore presentatosi con la voglia di sposare la napoletanità, il socialismo ed i diritti collettivi e finito ad essere uno dei ‘tanti’ professionisti del pallone.

A ‘condannare’ Sarri ci sono tante sue celebri frasi, parole indelebili che dimostrano come il pensiero sarrista abbia subito un mutamento. Sono proprio queste frasi a far scattare i fischi del popolo del San Paolo che riaccoglie il suo ex tecnico, ora entrato a far parte di quel palazzo del potere che voleva combattere. Quelle frasi erano diventate un simbolo per i tifosi, che si sono sentiti traditi.

Le frasi celebri di Maurizio Sarri

Se il comportamento di Sarri non è stato dei migliori all’attuale tecnico della Juventus va riconosciuto che, senza alcun dubbio, ha giocato il calcio più bello mai visto nella storia recente del Napoli. Il pressing alto, il fraseggio stretto, la voglia di arrivare con la palla fin dentro la porta ed il record di gol dell’altro core ‘ngrato, Gonzalo Higuain. Sono dettagli che non si possono dimenticare, perché quando si guardavano le partite del Napoli, tutti si lustravano gli occhi dinanzi alla grande bellezza del calcio.

E’ proprio in quel triennio azzurro che Sarri ha pronunciato alcune celebri frasi che ora diventano un macigno per il tecnico: