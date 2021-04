Napoli: il report dell’allenamento, differenziato per Demme e Ospina

ll report dell’allenamento a Castel Volturno del Napoli mette in evidenza ancora Demme a lavoro differenziato, a rischio il Crotone.

Diego Demme potrebbe non essere convocato per la sfida con il Crotone, il giocatore anche oggi ha effettuato lavoro differenziato, parte in campo e parte in piscina. Ecco il report presente sul sito ufficia del Napoli: “Demme ha svolto differenziato in campo e piscina. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Hysaj e Elmas hanno svolto lavoro di scarico. Mertens, Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano, Osimhen, Meret e Insigne, rientrati dall’impegno con le nazionali hanno svolto l’intera seduta in gruppo“.

In ogni caso il tecnico Gennaro Gattuso aveva già deciso di non rischiare Demme per la partita con il Crotone. Il centrocampista è anche diffidato e rischia di saltare la sfida infrasettimanale con la Juve se dovesse essere ammonito col Crotone. Al posto di Demme giocherà Bakayoko. Gattuso non rischierà dal primo minuto nemmeno Mertens e Lozano. Il belga è reduce da un infortunio alla spalla in Nazionale, mentre il messicano, in rete con la sua nazionale, non è ancora al meglio della condizione fisica. In difesa col Crotone mancherà pure Koulibaly squalificato, al suo posto Maksimovic.