Napoli, il consigliere risponde ai tifosi della Salernitana: Messaggio da applausi

Napoli-Salernitana: Nino Simeone respinge le accuse dei tifosi granata riguardo al possibile posticipo della partita.

Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Prima Commissione di Napoli, ha replicato alle dichiarazioni della tifoseria della Salernitana riguardo al possibile posticipo della partita Napoli-Salernitana. Simeone ha definito le accuse “ingiuste e senza alcun riscontro oggettivo e logico“, aggiungendo che non si capisce cosa contestino e in che modo verrebbero lesi l’immagine della loro squadra e il codice etico.

“Le dichiarazioni della tifoseria granata, in merito al possibile posticipo della gara Napoli-Salernitana, appaiono, sinceramente, ingiuste e senza alcun riscontro oggettivo e logico. Non si capisce cosa contestino e in che modo verrebbe lesa l’immagine della loro squadra, né, tantomeno, perché verrebbe violato il codice etico”.

Inoltre, Nino Simeone ha minimizzato le presunte “pressioni” del Prefetto di Napoli per posticipare l’incontro, affermando che queste insinuazioni mettono in dubbio l’integrità e l’autonomia di giudizio di quanti sono chiamati a operare scelte nell’interesse di tutti i cittadini.

“ Leggo, addirittura, di presunte “pressioni” che avrebbe ricevuto il Prefetto di Napoli, un uomo di Stato, di primissimo livello istituzionale e di grande valore etico, per posticipare l’incontro“.

Simeone ha compreso le perplessità della tifoseria ma ha definito inaccettabile e offensivo mettere in dubbio l’autonomia di giudizio degli organi competenti.

“Posso comprendere le perplessità della tifoseria, ma trovo inaccettabile ed offensivo mettere in dubbio l’integrità e l’autonomia di giudizio di quanti sono chiamati ad operare scelte nell’interesse di tutti i cittadini, a differenza di chi, invece, fa valutazioni di parte e magari senza alcuna esperienza o contezza dei fatti.

Non permetteremo a nessuno di avvelenare il clima di gioia e di soddisfazione che si respira in ogni vicolo della nostra Città”.



Infine, ha invitato tutti a lavorare insieme per garantire il contributo di servizi ai cittadini e ha chiuso dicendo che lo scudetto è stato conquistato sul campo da Napoli ed i napoletani.

“Questo scudetto, Napoli ed i napoletani, lo hanno conquistato sul campo“.