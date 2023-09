Napoli, il commento di Del Genio spiazza tutti

Paolo Del genio ammette la sua iniziale apprensione, condivisa anche dal club, poi elogia Rudi Garcia: “Ha lavorato su sé stesso e sulla squadra”.

CALCIO NAPOLI. Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato con toni positivi la vittoria per 4-0 del Napoli sul campo del Lecce. In particolare, Del Genio ha elogiato il lavoro di Rudi Garcia per risollevare la squadra dopo un momento difficile.

“Garcia è stato bravo a lavorare su di sé e sulla squadra. Non lo ammette pubblicamente, ma l’intesa ritrovata con i calciatori porta a questi risultati” ha dichiarato il giornalista.

Del Genio ha ammesso la sua iniziale preoccupazione per il rendimento del Napoli: “Ammetto di essermi preoccupato, ma anche Garcia e De Laurentiis erano in apprensione ed è normale, capita a tanti. Quei momenti difficili hanno portato ad una reazione importante“.

Insomma, grande fiducia nel lavoro di Garcia, capace di ricompattare il gruppo e farlo tornare sui livelli ammirati nella scorsa stagione. Il tecnico ha saputo reagire ad un momento complicato, riportando il Napoli alla vittoria. Ora la sfida è trovare continuità nei risultati.