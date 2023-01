Di Marzio: “Gollini sta svolgendo le visite mediche a Napoli: la firma a breve”

Gianluca Di Marzio rivela che Pierluigi Gollini sta svolgendo le visite mediche a Napoli e la firma è prevista a breve

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, attraverso il suo sito ufficiale rivela che Pierluigi Gollini sta svolgendo le visite mediche a Napoli. Il noto giornalista, figlio dell’ex allenatore Gianni, dà le ultime indiscrezioni sull’ultimo acquisto che sta chiudendo il Napoli di Luciano Spalletti: “Lo scambio tra Napoli e Fiorentina che coinvolge i due secondi portieri Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini è ormai concluso: per i due portieri è infatti oggi il momento delle visite mediche. Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre Gollini arriverà in Campania in prestito con diritto di riscatto”.

Di Marzio dichiara che Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco

Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale, svela: “Pierluigi Gollini sta svolgendo adesso le visite mediche a Napoli prima della firma con il club campano, ma in queste ore farà lo stesso Salvatore Sirigu”.

“Dunque è il momento delle visite mediche per entrambi. Ultimato l’iter dei controlli medici, sia Sirigu che Gollini firmeranno il contratto con il nuovo club tra stasera e domani mattina”. Ha concluso l’esperto di mercato di Sky attraverso il suo portale ufficiale sullo scambio tra Napoli e Fiorentina.