Gollini oggi le visite mediche: ecco la cifra per il riscatto

Pierluigi Gollini oggi svolgerà le visite mediche con il Napoli a Villa Stuart poi firmerà il nuovo contratto con la SSCN.

Gollini si trasferisce dalla Fiorentina al Napoli. Gazzetta dello Sport indica oggi il giorno stabilito per le visite mediche del portiere. Gollini passa in azzurro in prestito con diritto di riscatto, mentre Sirigu farà il percorso inverso.

Fiorentina e Napoli hanno deciso di fare questo scambio di portieri, con l’Atalanta che ha dato il suo via libera per il passaggio di Gollini in azzurro. La società bergamasca è proprietaria del cartellino di Gollini e lo trasferirà in prestito al Napoli. Il diritto di riscatto fissato per il portiere nel giro della Nazionale italiana è di 8 milioni di euro.

Gollini al Napoli sarà il secondo portiere dietro Alex Meret che sta disputando una grandissima stagione. In questo modo la società di Aurelio De Laurentiis si assicura un portiere di grande affidabilità, anche in termini di condizione fisica e non solo tecnica. Sirigu, infatti, spesso è stato infortunato e non è rientrato nemmeno nella lista dei convocati, lasciando qualche perplessità solo dal punto di vista fisico.

Ora Sirigu andrà alla Fiorentina per cercare di contendere il posto a Terracciano, mentre a Napoli sarebbe stato sicuramente sempre la riserva di Meret.