Gattuso teme il Lecce. Il tecnico del Napoli durante la seduta di allenamento ha parlato con i calciatori e li ha invitati a non sottovalutare i salentini.

Non esistono partite facili per il Napoli, gli azzurri reduci da una lunga e profonda crisi hanno inanellato un tris di vittorie, ma Gattuso non ammette cali di concentrazione: “Mai sottovalutare l’avversario“.

La sfida contro il Lecce al San Paolo sulla carta sembra abbordabile ma gli azzurri in questa stagione hanno steccato troppe volte contro le “piccole “.

«Ragazzi, facciamo attenzione a questo Lecce», l’avvertimento di Rino Gattuso, come racconta Raffaele Auriemma, è risuonato forte in questa settimana di allenamenti.

Anche ieri, nel corso della seduta programmata solo in palestra, il coach del Napoli ha spiegato le ragioni che inducono a non sottovalutare l’avversario.

La squadra di Liverani, battuta facilmente all’andata, al San Paolo arriverà con molta più esperienza e determinazione.

La concentrazione dovrà essere la stessa di quando il Napoli affronta le big, così da evitare quei piccoli errori, pagati finora sempre a caro prezzo.